Соотношение не равно, но у нас боеготовность выше: Аваков назвал преимущество ВСУ перед ВС РФ

У Вооруженных сил Украины готовность и мотивация бороться за свою страну с агрессором выше. Этим она отличается от российской армии, несмотря на численное превосходство последней.

Такой заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он убежден, что России для оккупации Украины не хватит даже 700-тысячного войска.

"В русской армии гораздо больше авиации, сильнее ракетные войска, есть преимущество на море. В пехоте преимущество больше в 5, 6, 7 раз, в танковых в 10 раз. Классическая военная наука говорит, что для наступательных операций нужно иметь соотношение 1 к 5", – сказал Аваков.

Видео дня

Он пояснил, что, несмотря на это, России для оккупации нашей страны не хватит тех 120 тысяч военных, которые она сосредоточила вблизи украинских границ.

"Даже 500 тысяч, даже 700 тысяч не хватит", – сказал экс-министр.

Он добавил, что, по сравнению с 2014 годом, сейчас ситуация другая, а боеготовность украинской армии и мотивация намного выше, чем у россиян.

"Мы на своей земле, защищаем ее и нам отступать некуда. Дух наших войск и заряженность будет совершенно другая", – подчеркнул Аваков.

Он добавил, что в дополнение к ВСУ сейчас создаются силы территориальной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вторжений России в Украину станет трагическим просчетом Москвы.