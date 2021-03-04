Глава "Слуг" высказался о сокращении нардепов до 300 и вспомнил об "опросе Зеленского"

В "Слуге народа" готовы еще раз обсудить на фракции законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, поскольку президент Владимир Зеленский поддерживает эту инициативу, как и общественность, о чем говорит проведенный параллельно с местными выборами Всеукраинский опрос.

Заявление об этом сделал глава политической партии СН Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина". "Законопроект есть, можно голосовать", – сказал он.

У политика спросили, наберутся ли в Верховной Раде 300 голосов в поддержку документа.

"Мы готовы его, как минимум, еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии", – отметил "слуга".

Он добавил, что этот вопрос также "поддержали многие избиратели в нашем волшебном опросе, о котором уже подзабыли".

"Поэтому, я думаю, подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать", – сказал Корниенко. Он надеется, что это может произойти уже весной.

Что касается "опроса Зеленского", то один из пунктов касался легализации медицинского использования препаратов из канабиса. По словам Корниенко, этот вопрос продвигается на уровне Постановления КМУ, "по закону идут баталии в комитете".

"За уменьшение депутатского корпуса до 300 проголосуем – посмотрим на поддержку инициативы в зале. Потом дальше еще посмотрим, может, что-то по пожизненному заключению придумаем", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее народный депутат Ирина Верещук заявила, что фракция "Слуга народа" будет обращаться к оппозиционным фракциям по поводу поддержки законопроекта о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

4 февраля монобольшинство Рады совместно с фракцией "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали документ в первом чтении.