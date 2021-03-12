Соболев соврал о незаконности приговора Тимошенко по газовому делу

Заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев сказал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) якобы признал, что решение о лишении свободы Юлии Тимошенко было незаконным. Однако это не соответствует действительности.

Такое заявление политик сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можно посадить Тимошенко, что успешно сделал Янукович, правда, Европейский суд по правам человека признал, что это незаконное решение и не было состава преступления", – сказал Соболев.

На самом деле ЕСПЧ признал арест и содержание бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко под стражей незаконным и политически мотивированным. Кроме того, суд установил, что к лидеру оппозиции пытки не применялись.

При этом сам приговор в отношении Тимошенко по газовому делу не рассматривали в Европейском суде.

Напомним, в октябре 2011 года Юлия Тимошенко была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Тарас Загородний заявил, что Тимошенко под силу решить тарифный кризис и поставить на место "Нафтогаз".