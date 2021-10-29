СНБО нужно лишить полномочий вводить санкции, – Рябошапка

Совет национальной безопасности и обороны начнет торговать местами в реестре олигархов после принятия скандального проекта закона об олигархах.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает Главком.

"Совет нацбезопасности поражен некомпетентностью и коррупцией, а потому совершенно очевидно, что нельзя предоставлять этому органу новые полномочия. Будем иметь те же 108 ошибок в написании фамилий трех олигархов и торговлю местами в списке", – заявил Рябошапка в эфире телеканала "Прямой".

Экс-генпрокурор добавил, что СНБО нужно вообще лишить полномочий вводить санкции.

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"Необходимо пересмотреть закон о санкциях, лишив СНБО неприсущих функций применения репрессии при отсутствии надлежащих правил", – добавил экс-генпрокурор.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.