СМИ проанализировали законопроект об олигархах в Украине: названы особенности

В законопроекти "Об олигархах" говорится о том, что его целью является "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса". Однако анализ документа не подтверждает этот тезис.

Как пишет ZN.UA, журналист которого ознакомилась с текстом проекта закона, олигархом предлагается считать человека, который одновременно участвует в политической жизни, может влиять на средства массовой информации и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

"То есть имеем три условно четкие критерии: политика, СМИ, крупный бизнес. Почти классическое определение, если бы не дальнейшие уточнения законодателей", – говорится в статье.

Например, под участием в политической жизни подразумевается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным чиновником, финансирование или непосредственно руководство партией или просто контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера". То есть, по логике законопроекта, даже если ты просто владелец СМИ, который делает политические новости, ты отвечаешь двум критериям – "политика" и "СМИ" из трех нужных.

В то же время критерию "бизнес" будут отвечать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.).

"Если учесть, что стоимость будет определяться совокупно по размерам всех активов, к которым причастен потенциальный олигарх, а не долей, принадлежащих именно ему, то "олигархические списки" легко расширятся и до топ-200, и до топ-300", – пишет автор.

То есть условный Томаш Фиала, компания которого является собственником ряда активов и двух влиятельных медиа, вполне под прицелом. Кстати, о гражданстве олигархов в проект не упоминается.

Согласно документу, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины, вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательное для исполнения.

Прежде всего официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером средства массовой информации, которое распространяет информацию политического характера;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

"То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Что интересно, что другие активы, которые собственно и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ попродавали, причем почти за бесценок . Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации", – подчеркивает издание.

Продажа СМИ сразу позволит олигарху выбыть из Реестра, правда, с условием, что медиа не перешло к связанному с олигархом лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутации.

А вот благонадежный покупатель, согласно проекту, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет отвечать тем же "олигархическим" критериям, главное – доказать свою безупречную репутацию.

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