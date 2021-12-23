СМИ нашли у нардепа ОПЗЖ российский паспорт: его фирмы обвиняли в диверсиях против ВСУ. Видео

У народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Пономарева якобы есть российский паспорт. В то же время компании, которые связывают с политиком, поставляют технические масла Вооруженным силам Украины.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы". Также фирмы нардепа фигурируют в уголовном производстве о возможной диверсии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как утверждается в сюжете, паспорт гражданина России Пономарев получил в 2003 году, а в 2007 году, достигнув 45 лет, поменял его.

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Сам нардеп в комментарии журналистам рассказал, что не помнит, подавал ли он заявление на замену документа. Также он заверил, что не пользуется им, а за последние 15 лет был в России один раз на строительной выставке.

В свою очередь журналисты заверяют, что с 2008 года Пономарев минимум четыре раза бывал в стране-агрессоре, последний – в феврале 2017-го.

Также в сюжете говорится, что нардеп контролирует бизнес-империю по производству масел – группу компаний "Азмол" и "Агринол". Наибольшие объемы продукции поставляются именно в Россию, а в Украине – "Укрзалізниці" и ВСУ.

В 2017 году Служба безопасности начала расследование о возможной диверсии после того, как 30 украинских танков вышли из строя.

В спецслужбе уточнили, что сентябре 2021 года подследственность определили за Государственным бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году нардеп Пономарев попадал в другой скандал. Тогда он напал на журналиста в кулуарах Верховной Рады и забрал из рук мобильный телефон.