'Слуги народа' соберутся на заседание: стала известна повестка дня

Депутаты от "Слуги народа" 15 февраля созвали заседание фракции, на котором собираются обсудить законопроекты, касающиеся легализации гражданского оружия и временного упрощения таможенного оформления "евроблях" в Украине.

Мероприятие начнется в 18:00 понедельника. Деталями относительно повестки дня поделилась в комментарии журналисту OBOZREVATEL заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Будем обсуждать проект закона о легализации гражданского оружия (№4335) и о "евробляхах" (№4644-д), а также еще ряд законопроектов. Очевидно, что эти два будут наиболее важными", – сообщила нардеп.

По ее словам, повестка дня этого заседания фракции будет традиционной. На нем "слуги" также рассмотрят ряд кадровых вопросов.

"Но это не обязательно о господине Витренко. Нам надо обсудить ситуацию, возникшую вокруг Уруского, разные мнения нардепов. Насколько знаю, у него есть поддержка и премьера и в принципе профильного комитета Верховной Рады, президента. Поэтому, надо снять дискуссионные вопросы внутри фракции", – объяснила Кравчук.

Как известно, в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Это случилось после скандала с его пьяным заместителем Виталием Немилостивым.

Что касается Юрия Витренко, то еще 17 декабря Раде не хватило 40 голосов для назначения его вице-премьер-министром – министром энергетики. Ранее профильный комитет также отклонил эту кандидатуру. Однако сразу после этого Кабинет министров на своем заседании назначил Витренко первым заместителем министра энергетики и автоматически получил статус и. о. главы ведомства. В конце января Витренко все же отказались назначать министром энергетики Украины. Он возглавляет ведомство на правах исполняющего обязанности, а до этого работал топ-менеджером "Нафтогаза".

Напомним: на заседании фракции 25 января, на которое прибыл и президент Владимир Зеленский, "слуги народа" обсуждали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьера. Однако главной темой стало исключение из фракции их коллеги Александра Дубинского из-за введенных против него США санкций.

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