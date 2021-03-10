В 'Слуге народа' анонсировали 'перестройку': выяснились главные вопросы съезда

В субботу, 13 марта, состоится съезд партии "Слуга народа", на котором планируют изменить политику партии и провести инвентаризацию тех, кто в ней состоит.

В повестке дня "слуг" по меньшей мере два важных вопроса, но санкционных кадровых изменений не анонсируют. Детали рассказала OBOZREVATEL заместитель председателя фракции, нардепка Евгения Кравчук.

"Этот съезд будет неким поворотным моментом для нашей партии. Во-первых, нас стало гораздо больше, ведь теперь в советах всех уровней от "Слуги народа" около 7 тысяч человек. Во-вторых, мы должны перестраиваться. Теперь для партии важно меняться для влияния на государственную и местную политику в Украине, а не оставаться ориентированной на электоральную работу", – сказала Кравчук.

Главные вопросы съезда:

Закрепить новую организационную структуру партии и прописать ее в новой редакции устава.

Расширить цели партии, определить методы, которыми будут достигнуты программные задачи команды президента Украины Владимира Зеленского на всех уровнях госуправления.

Нардеп не подтвердила слухи о кадровых изменениях в руководстве партии и в отношении отдельных руководителей ячеек. Ожидалось, что после исключения из фракции Александра Дубинского "слуги" освободят его от должности председателя ячейки в Киевской области, но этого не будет. Такие решения может принимать именно местная организация, а не партия.

"Съезд только рассмотрит и, скорее всего, примет требование провести инвентаризацию членов партии и провести региональные партийные конференции. Там все и будет решаться. Поэтому 13-го марта никаких сенсационных кадровых историй ожидать не стоит, но интересного все же будет много", - добавила Кравчук.

Нардеп лишь приоткрыла завесу по кадровым решениям. В СМИ же говорят и о других интересных назначения, в частности, что нардепа Николая Тищенко планируют сделать главой ячейки партии на Закарпатье. Его же место в киевской ячейке планируют отдать нардепку Леси Забуранной.

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