'Слуги' начали вакцинироваться: рассказали детали

Депутаты из фракции "Слуга народа" начали вакцинироваться от коронавируса. Уже известно, что уколы сделали Евгения Кравчук, Владимир Гевко и Роксолана Пидласа.

В комментарии OBOZREVATEL Евгения Кравчук рассказала, что руководство фракции не давало распоряжения об обязательной вакцинации, каждый нардеп решение принимает лично.

"Среди депутатов, которые точно вакцинировались, – Роксолана Пидласа, Владимир Гевко. Я думаю, что будут еще вакцинироваться. Официального распоряжения от руководства не было, я думаю, что большинство моих коллег понимают, насколько важно показать пример. Есть еще такой нюанс, что очень много нардепов переболели и сделают прививки несколько позже", – сказала Кравчук.

Нардеп получила вакцину на малой родине – в городе Чорткове Тернопольской области. Заверила – все было быстро и почти безболезненно.

Днем ранее в Черкассах вакцину получила Роксолана Пидласа. После вскрытия флакона, которым вакцинировался врач, осталось три дозы, одну из которых она и получила. Еще раньше, 7 марта, в Тернополе вакцинировался нардеп Владимир Гевко.

Все депутаты сделали свою вакцинацию публичной, чтобы привлечь внимание и призвать людей не бояться. Такие месседжи они доносили в своих сообщениях.

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