'Слуга' Третьякова намерена запретить украинцам работать на выходных. Законопроект

В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который запрещает перенос рабочих дней на выходные из-за праздников.

Автором законопроекта №4597 от 15.01.2021 выступила нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и еще ряд политиков.

Как пояснили инициаторы документа, перенос рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и плохо отражается на репутации бизнеспотенциала Украины в мире.

По мнению депутатов, перенос выходных это традиция родом из СССР, и в европейских странах такой практики нет.

"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", – говорится в пояснительной записке.

Для "Українських новин" Третьякова пояснила, что ее законодательная инициатива забирает у Кабинета министров право переносить рабочие дни и как следствием перенос этих дней.

Также "слуга" добавила, что в проекте отмечено, что если человек работает в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Украине будет 115 официальных нерабочих дней. 104 из них являются традиционными выходными, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.