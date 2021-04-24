"Слуга" Павлюк объяснил, как ему удается пять лет подряд выигрывать в лотерею

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Павлюк, который пятый год подряд указывает в своей декларации различные суммы выигрышей в лотерею, рассказал, что все это – части одного выигрыша, полученного им в 2016 году.

Так, лишь за 2021 год он, согласно декларации, выиграл почти 2 миллиона гривен. В комментарии "Радио Свобода" Павлюк объяснил, что по условиям лотереи выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев.

"Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М.С.Л." в феврале 2016 года. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев", – сказал он.

По словам Павлюка, ежегодно, согласно требованиям антикоррупционного законодательства, он должен был декларировать полученную сумму.

Всего за пять лет он задекларировал почти 3,5 миллиона гривен, из которых более 500 тысяч гривен заплатил налогов и более 50 тысяч гривен – военного сбора. Как отметил Павлюк, соответствующую информацию может подтвердить оператор государственных лотерей ООО "М.С.Л.".

"История моя открыта, потому что о моем выигрыше компания "М.С.Л.". сама отметила еще в 2016 году. Поэтому я готов к проверкам", – сказал он.

На сайте "М.С.Л." действительно есть новость о выигрыше Павлюка, однако в ней говорится о том, что выигрышный билет приобрел не Максим, а его дедушка Николай, который затем подарил его внуку.

Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка составил 3 миллиона 325 тысяч гривен. В то же время задекларированная им сейчас сумма в виде выигрыша – более чем на 83 тысячи гривен больше.

Такое расхождение Павлюк объясняет собственной ошибкой во время одного из декларирований (о котором, по его словам, он сразу сообщил НАЗК) и ошибкой "М.С.Л.", которая в новости указала неверную сумму.

В "М.С.Л." подтвердили слова депутата. "Размер его выигрыша в лотерее "Мегалот "составлял 3 миллиона 349 тысяч 858 гривен. Из них размер самого Мегаприза – 3 миллиона 325 тысяч гривен, а 24 тысячи 858 гривен – выигрыш, благодаря опции "системная ставка", – отметили в пресс-службе оператора государственных лотерей в ответ на запрос "Радио Свобода".

Павлюк – единственный депутат Верховной Рады IX созыва, в декларации которого указан доход от выигрыша в лотерею. А в предыдущем созыве парламента денежные призы декларировали лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и член БПП Павел Кишкар.

Как сообщал OBOZREVATEL, "слуга народа" Елена Шуляк ранее пришла на заседание парламента с сумкой и серьгами, стоимость которых в сумме составляет более 170 тысяч гривен.