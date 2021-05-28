"Слуга" заявил об ограблении его квартиры в Киеве: неизвестные забрали секретные документы

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Пашковський заявил, что в его служебную квартиру в Киеве 28 мая ворвались неизвестные лица, забрав некоторое имущество. В частности, парламентарий лишился корреспонденции и своей документации.

Соответствующее сообщение "слуга" опубликовал вечером в пятницу на своей странице в Facebook. Он обратился к представителям правоохранительных органов и журналистского сообщества с просьбой отреагировать.

Политик написал, что дверные замки были сломаны, а системы сигнализации – повреждены. Нардеп указал, что не знает причин такой ситуации.

"Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не сохраняется никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ.

Зато в квартире находится пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности народного депутата Украины!" – сообщил народный избранник.

"Слуга народа" добавил, что ожидает реакции правоохранителей на этот инцидент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Славянске Донецкой области 25 мая с дома, где умер человек, пропали блокнот с паролями к банковским карточкам и 12 тыс. гривен со счета покойного. Это произошло после визита правоохранителей, а человек, которому перечислили деньги, имеет такие же инициалы, как и один из сотрудников полиции.