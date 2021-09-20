'Слуга народа' выдвинула кандидатом в нардепы главу Херсонской ОГА Козыря. Видео

Кандидатом в народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" по Херсонской области стал глава ОГА Сергей Козырь. Политсовет проголосовала за это решение в понедельник, 20 сентября.

Об этом заявил председатель политической партии Александр Корниенко на брифинге. Он объяснил, почему партия объявила имя своего кандидата в последний день выдвижения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Только что политсовет определился относительно кандидатуры по 184-м округе. Интрига продолжалась довольно долгое время и местные СМИ нам "сватали" всех, кого угодно, но мы уже давно определились. Здесь есть определенный организационно-правовой момент. Мы понимаем, что с точки зрения критериев чистоты выборов, когда в них участвует государственный служащий или руководитель такого уровня, как руководитель областной государственной администрации, то всегда возникают вопросы так называемого админресурса. Поэтому мы держали до последнего эту интригу ... Завтра Сергей Козырь отправится в Центральную избирательную комиссию и зарегистрирует пакет документов," – рассказал глава партии" Слуга народа ".

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Корниенко также объяснил, почему партия остановилась именно на этой кандидатуре.

"Во-первых, мы вводим принципы определенной меритократии (принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, – ред.) внутри нашей команды. Мы считаем, что те, кто чего-то достиг в своей должности, могут дальше претендовать на то, чтобы представлять интересы народа в Верховной Раде. Мы это показали на примере 197 округа, где баллотируется мэр города, и теперь по 184 округе, где баллотируется председатель областной госадминистрации ", – отметил Корниенко.

Что известно о Сергее Козыре

Чиновнику 36 лет, он выходец из Днепропетровской области. В свое время работал на одной из шахт холдинга "ДТЭК", принадлежащий Ринату Ахметову (в Павлограде Днепропетровской области).

В сентябре 2019 был назначен заместителем председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и защиты окружающей среды.

Главой Херсонской ОГА Сергей Козырь стал в 2020 году.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, выборы в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) состоятся из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко.

Колихаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием мэром Херсона, а Александр Скичко – в связи с назначением главой Черкасской ОГА.