'Слуга народа' организовала трехдневный лагерь для молодежи в Скадовске: названа цель мероприятия. Видео

Молодежное крыло партии "Слуга народа" активизировало свою деятельность и организовало трехдневный лагерь для молодежи в курортном городе Скадовске Херсонской области. Цель мероприятия могла быть воспитательной и с прицелом на будущие выборы.

Как пишет "Новое время", таким образом представители президентской политсилы пытались привлечь подрастающее поколение. На проведение мероприятия было потрачено около миллиона гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в мероприятии принимали участие 300 человек.

"НВ" подчеркивает, что организаторами выступили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, глава фракции "СН" Давид Арахамия, который также выступил в качестве ди-джея, и еще около десяти нардепов.

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В материале говорится, что партия начала развивать молодежное крыло около полугода назад, а руководит им нардеп и член комитета по вопросам свободы слова Александр Санченко. Он рассказал, что по всей стране набралось уже 2 тысячи сторонников, а активизация молодежного направления началась для налаживания контакта с юными поколением.

"Это дает возможность услышать голос молодежи и выстроить диалог", – пояснил Санченко.

В свою очередь один из топов в партии на условиях анонимности добавил, что таким образом политсила хочет привлечь новые голоса на выборах в 2024 году.

Ранее OBOZREVATEL писал подробнее о том, что глава Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun в Скадовске, сыграв несколько сетов за пультом.