"Слуга народа" официально выдвинула Вирастюка в нардепы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
2,7 т.
'Слуга народа' официально выдвинула Вирастюка в нардепы

Партия "Слуга народа" выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, которые состоятся в Ивано-Франковской области.

Соответствующее решение "слуги" приняли на своем съезде 11 февраля. Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук на странице в Facebook.

"Василий – известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне. Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны!" – выразила она убеждение.

Вирастюк на съезде партии "Слуга народа"

В то же время в комментариях к своему посту Кравчук добавила, что кандидатом в нардепы от СН на промежуточных выборах в округе №50, которые состоятся в Донецкой области, станет глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.Он на съезд "слуг" 11 февраля не приехал.

Андрей Бондаренко выступил на съезде "слуг" онлайн

"Зеленский был инициатором, чтобы на выборах предложили людей во всех смыслах "сильных", – прокомментировал на съезде глава СН Александр Корниенко.

Василий Вирастюк

Как передает журналист OBOZREVATEL, это мероприятие "слуг народа" в четверг, 11 февраля, было небольшим – на нем присутствовали не все представители партии.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в парламент на 28 марта 2021 года.

В одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области причиной стало досрочное прекращение полномочий избранного там нардепа от "Слуги народа" Зиновия Андреевича. Он написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.

Вирастюк на съезде партии СН

А в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области нового народного депутата будут выбирать, поскольку избранный в нем внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил свои полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что "Слуга народа" на съезде 11 февраля намерена выдвинуть кандидатом в народные депутаты спортсмена Василия Вирастюка.

УкраинаПартия Слуга народавыборы в УкраинеВасилий ВирастюкЕвгения Кравчук