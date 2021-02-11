'Слуга народа' официально выдвинула Вирастюка в нардепы

Партия "Слуга народа" выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, которые состоятся в Ивано-Франковской области.

Соответствующее решение "слуги" приняли на своем съезде 11 февраля. Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук на странице в Facebook.

"Василий – известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне. Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны!" – выразила она убеждение.

В то же время в комментариях к своему посту Кравчук добавила, что кандидатом в нардепы от СН на промежуточных выборах в округе №50, которые состоятся в Донецкой области, станет глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.Он на съезд "слуг" 11 февраля не приехал.

"Зеленский был инициатором, чтобы на выборах предложили людей во всех смыслах "сильных", – прокомментировал на съезде глава СН Александр Корниенко.

Как передает журналист OBOZREVATEL, это мероприятие "слуг народа" в четверг, 11 февраля, было небольшим – на нем присутствовали не все представители партии.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в парламент на 28 марта 2021 года.

В одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области причиной стало досрочное прекращение полномочий избранного там нардепа от "Слуги народа" Зиновия Андреевича. Он написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.

А в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области нового народного депутата будут выбирать, поскольку избранный в нем внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил свои полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что "Слуга народа" на съезде 11 февраля намерена выдвинуть кандидатом в народные депутаты спортсмена Василия Вирастюка.