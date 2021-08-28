'Слуга народа' на Луганщине оскандалилась из-за фото с высадки деревьев: из него 'убрали' депутата от 'ЕС'

Луганская ячейка политической партии "Слуга народа" разместила в сети отредактированное фото, снятое во время посадки лесов. С фотографии с помощью фоторедактора "убрали" инициатора события – экс-главу Львовского облсовета, а ныне депутата облсовета от "Европейской солидарности" Александра Ганущина.

Об этом Ганущин рассказал на своей странице в Facebook. Так, деревья высаживали в рамках инициативы "Львовская роща" – 23 августа состоялась уже 38-я поездка в Луганскую область, а первая – в ноябре 2020 года. Ее инициатор – Ганущин.

Во время последней поездки к участию пригласили всех желающих. Кроме жителей Станицы Луганской и львовских волонтеров участие приняли местные представители политсилы "Слуга народа".

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Впоследствии на странице "Слуга народа – Луганщина" разместили сообщение, в котором сделали акцент на участии в мероприятии одного депутата Северодонецкого районного совета от политической партии "Слуга народа" Владимира Прокопенко. Фото разместили с партийной символикой.

Как рассказал Ганущин, он попросил убрать символику политсилы с фотографии. Однако, пост действительно обновили, однако удалили из него не логотип, а самого депутата.

"Это когда сначала запостили в фб фото, из которого следует, что Слугами проведена высадка трех гектаров "Львовской рощи". Затем после замечаний с просьбой удалить партийный логотип, по этой же фотки удаляют... меня и постят заново", – сказано в его сообщении .

Соответствующие изменения отражены во вкладке "История изменений" сообщения на Facebook -странице "Слуга народа – Луганщина".

Отметим, что проект "Львовская роща" инициировал именно Ганущин. После сокрушительных пожаров на Луганщине осенью 2020-го уже высадили 10 тысяч деревьев.