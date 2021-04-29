'Слуга' Корявченков начал строительство коттеджа за несколько сотен тысяч долларов. Фото и видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик, начал масштабное строительство загородного коттеджа.

Участок, где уже возведен дом, расположен в поселке Процев Киевской области, пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Территория всего занимает 18 соток. Согласно декларации, он записан на супругу нардепа Татьяну.

Журналисты отмечают, что дом представляет собой просторное двухэтажное здание. Снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы.

"Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой – многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей", – пишет издание.

Также подчеркивается, что на сайтах по продаже недвижимости такие коттеджи оцениваются 300-500 тысяч долларов, в зависимости от степени готовности.

Как сообщал OBOZREVATEL, после избрания Корявченкова нардепом, его жена вдвое увеличила свою прибыль – с 1,5 млн грн за 2019 год до 3 млн в 2020-м. Также она приобрела Toyota Land Cruiser за более чем 2 млн грн.