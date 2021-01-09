"Слуга" Камельчук отличился скандальным заявлением о "смертельной" вакцинации

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук снова оскандалился, заявив, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".

Как написал он в Facebook, вакцины содержат "давно известные вредные ингредиенты".

"Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!" – подчеркнул нардеп.

По его словам, принудительная вакцинация – это "способ создания дополнительных искусственных границ", чтобы положить конец свободному передвижению людей.

Также Камельчук считает, что введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства.

Впоследствии Facebook удалил этот пост. Депутат написал еще один, в котором "передал привет" владельцу соцсети Марку Цукербергу.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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