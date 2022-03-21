Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, Словения решила вернуть своих дипломатов в Киев. Они должны приехать обратно в украинскую столицу в ближайшее время.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Словении Янез Янша. Он отметил, что сотрудники дипведомства сами изъявили желание вернуться в Украину и озвучили его словенскому правительству.

Теперь в Словении работают над тем, чтобы и другие страны Евросоюза поступили так же.

"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – сказано в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram прокомментировал эту новость и поблагодарил словенских дипломатов и всю страну за их позицию.

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"Спасибо, друзья. Это важный сигнал мира и агрессору от мужественных людей, настоящих братьев Украины. И хотя между нашими странами нет общей границы, но мы всегда понимали друг друга без переводчиков, и сегодня вы лучше многих других понимаете нас", – написал Гончаренко.

Напомним, ранее руководство Словении решило отправить в Украину несколько самолетов с военной помощью. Речь идет о винтовках, боеприпасах и шлемах для военных, которые борются с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия, Эстония и Литва объявили персонами нон-грата в общей сложности 10 российских дипломатов. В числе причин правительства балтийских государств назвали продолжающееся российское вторжение в Украину.

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