Слава Украине: в посольстве США поздравили украинцев с Новым годом. Видео

В канун Нового 2022 года посольство США в Украине поздравило жителей нашего государства с предстоящими праздниками. Там подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность страны, а также заявили об углублении американо-украинских дипломатических отношений.

Соответствующее видео с приветствиями опубликовали на Twitter-странице учреждения 31 декабря. В сообщении к ролику отмечено, что 2021 год углубил отношения между странами благодаря президентству Джо Байдена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В видео-поздравлении временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что за последние 12 месяцев Байден, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен возобновили стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Видео дня

"США продолжают поддерживать Украину перед угрозой для ее суверенитета и территориальной целостности. Отправимся в 2022 год! Слава Украине!" – сказала Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме назвали вероятную дату последующих переговоров американского президента Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января.