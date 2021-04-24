Сказал "слугам" то, что хотят сказать миллионы: вами подтерлись, а вы молчите
Знаете, что меня поражает.
В ОП есть замы, точно знающие грань между хорошо, плохо и п*здец.
В Кабмине есть чиновники, которые пашут на результат.
В СН есть депутаты, которые ходят по эфирам и убеждают, что нужно соблюдать карантин, а в ответ заслуженно выслушивают про "Велюр".
В МОЗ есть руководители, которые второй год еб*шат 24/7, чтобы спасти ситуацию.
И вот.
В момент, когда уже точно стало понятно, что историю с ВИП-вечеринкой в гостинице замнут и виновника никак не накажут.
Ни один депутат СН, ни один Зам ОП, ни один чиновник Кабмина и совсем никто из руководства МОЗ не подал заявление об увольнении.
Уволиться, чтобы показать позицию.
Уволиться, потому что сделал он, а стыдно мне.
Уволиться, чтобы не ассоциироваться с этим г*вном.
Уволиться.
Чтобы зажать в угол и заставить выгнать.
Чтобы показать, что придётся выбирать между добром и злом, между профессионализмом и хитровы*баностью.
Как так.
Сотни взрослых, образованных, влиятельных людей - вся власть этой страны и все без принципов и без позиции.
Приспособленцы без гражданской позиции и без людских принципов.
Им на голову н*срали.
Ими в очередной раз подтерлись.
Их в это г*внище ещё тысячу раз незаслуженно будут макать.
А они молчат.
Я бы встал на той Фракции Слуги и сказал:
- Или я, или он. Пусть вас ассоциируют с такими, как он - но я точно с этим больше ассоциироваться не хочу.
Это ведь позиция.
Обычная житейская позиции.
Если бы таких, как я, встало хотя бы 10 человек из 200 - он бы вылетел из этой Фракции, как пробка от шампанского.
А если бы я такой был один - то делать там дальше точно нечего.
Но таких не было даже ОДНОГО.
Вчера.
Я сказал им в глаза то, что хотели бы сказать миллионы.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.