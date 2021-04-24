Знаете, что меня поражает.

В ОП есть замы, точно знающие грань между хорошо, плохо и п*здец.

В Кабмине есть чиновники, которые пашут на результат.

В СН есть депутаты, которые ходят по эфирам и убеждают, что нужно соблюдать карантин, а в ответ заслуженно выслушивают про "Велюр".

В МОЗ есть руководители, которые второй год еб*шат 24/7, чтобы спасти ситуацию.

И вот.

В момент, когда уже точно стало понятно, что историю с ВИП-вечеринкой в гостинице замнут и виновника никак не накажут.

Ни один депутат СН, ни один Зам ОП, ни один чиновник Кабмина и совсем никто из руководства МОЗ не подал заявление об увольнении.

Уволиться, чтобы показать позицию.

Уволиться, потому что сделал он, а стыдно мне.

Уволиться, чтобы не ассоциироваться с этим г*вном.

Уволиться.

Чтобы зажать в угол и заставить выгнать.

Чтобы показать, что придётся выбирать между добром и злом, между профессионализмом и хитровы*баностью.

Как так.

Сотни взрослых, образованных, влиятельных людей - вся власть этой страны и все без принципов и без позиции.

Приспособленцы без гражданской позиции и без людских принципов.

Им на голову н*срали.

Ими в очередной раз подтерлись.

Их в это г*внище ещё тысячу раз незаслуженно будут макать.

А они молчат.

Я бы встал на той Фракции Слуги и сказал:

- Или я, или он. Пусть вас ассоциируют с такими, как он - но я точно с этим больше ассоциироваться не хочу.

Это ведь позиция.

Обычная житейская позиции.

Если бы таких, как я, встало хотя бы 10 человек из 200 - он бы вылетел из этой Фракции, как пробка от шампанского.

А если бы я такой был один - то делать там дальше точно нечего.

Но таких не было даже ОДНОГО.

Вчера.

Я сказал им в глаза то, что хотели бы сказать миллионы.

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