Ситуация критическая: Юлия Тимошенко озвучила план мер по спасению энергетики

В энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация. На отопительный сезон дефицит угля составляет минимум 2,5 миллиона тонн, дефицит газа – менее 2 миллиардов кубов. На складах осталось 350 тысяч тонн угля. Этого хватит максимум до третьей декады декабря.

Поэтому "Батьківщина" не позволит властям обманывать общество, что все нормально. Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время рабочего визита вместе с командой в ТЭЦ №5 (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Она сообщила, что совместно с экспертами команда "Батькивщины" разработала план действий, предотвращающий энергетический кризис. Он положен в основу соответствующего проекта постановления Верховной Рады, которое уже внесено на рассмотрение парламента.

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"Первое, что нужно делать – это вводить энергетическое чрезвычайное положение, как предусмотрено законом о рынке газа. Это очерчит создание балансов, расчет того, что и как нужно делать с потреблением и пополнением энергетических ресурсов. А во-вторых, немедленно создать специальную правительственную комиссию , которая будет состоять из эксминистров энергетики, экскеровщиков разных направлений энергетической отрасли. Эта профессиональная команда должна быть рядом с правительством, даже не занимая никаких должностей. Ведь те вызовы, которые возникли перед Украиной, свидетельствуют, что правительству не хватает профессионалов", – отметила Юлия Тимошенко .

По ее убеждению, сейчас, когда энергетическая отрасль находится в ощутимом кризисе, нужно срочно спасти и сохранить энергосистему.

"Третье, что мы настаиваем сделать немедленно, – внести все необходимые изменения в бюджет, проинвентаризировал наличные на счету "Нафтогаза" и выкупить 3 миллиарда кубов газа, которые находятся в газовых хранилищах и принадлежат частным собственникам, по договорной цене. Это. может покрыть одну часть дефицита. Также мы рекомендуем немедленно закупать уголь там, где только можно. Безусловно, кроме тех территорий, где мы политически не можем его покупать", – добавила лидер "Батькивщины".

Также, по ее словам, в сложившейся ситуации нужно наладить сотрудничество с местными общинами и совместно противостоять возможным вызовам.

"Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, резервные мощности загрузить резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти должны сейчас вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению наводнения, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и т.д.", – отметила Юлия Тимошенко.

Она констатировала, что для всестороннего наведения порядка в энергетике необходимо убрать коррупционного посредника НАК "Нафтогаз" и изменить политику управления страной.

"Если нам удастся изменить стратегию, которой нас сегодня ведут, и людей, которые эту стратегию осуществляют, то у Украины никогда не будет никаких кризисов и будет жить спокойно и абсолютно успешно", – резюмировала Юлия Тимошенко.