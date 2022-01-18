Швеция встревожена угрозой нападения Путина: где может развернуться война

В Швеции заговорили о возможной войне с Россией из-за влияния на страны Балтии. По мнению западных аналитиков, местом для военных действий может стать остров Готланд в Балтийском море.

Как сообщает BILD , с 14 января 2022 года шведская армия начала перебрасывать солдат и оружие на Готланд, который расположен в 300 км от Калининграда. По информации издания, Стокгольм допускает нападение России именно на этом направлении.

"Солдаты и шведские боевые машины пехоты типа Stridsfordon 90 прибыли утром в пятницу в спокойный прибрежный город Висбю (23 тысячи жителей) и заняли городской порт. Вечером того же дня в близлежащем региональном аэропорту приземлился военный самолет C-17 ВВС США, который доставил на остров еще 100 шведских солдат", – сказано в сообщении.

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Издание объяснило, что накануне Россия перебросила три своих тяжелых десантных корабля с Кольского полуострова в Северном море в Балтийское море. Шведы же в ответ начали приводить армию в полную боеготовность.

Представители шведского правительства сказали, что дело "не в том, что Россия хочет вести против нас войну. Но если Путин замышляет что-то против прибалтийских стран, ему сначала придется захватить Готланд. Мы видим передвижения российских войск и должны серьезно отнестись к этому сценарию".

В частности, там уточнили, что опасаются нападения России не только на Украину, но и на восточный фланг НАТО, а именно на Эстонию, Латвию и Литву.

При этом издание акцентировало, что Готланд "стал важной частью обороны стран Балтии" после расширения НАТО на восток.

"С захватом шведского острова противник получит возможность остановить любой транспорт в Балтийском море и над ним с помощью систем противовоздушной обороны или противокорабельных систем, пока операции проводятся против стран Балтии", – сказано в статье.

При этом шведский эксперт по России Андерс Остлунд увидел и другие возможные причины увеличения сил обороны Готланда. По его мнению, шведское правительство "обеспокоено общей ситуацией с безопасностью в регионе Балтийского моря, где Россия имеет особенно сильное влияние".

Свою роль играет и украинско-российский конфликт, поскольку "Швеция очень активно поддерживала Украину в течение последних восьми лет".

Издание указало, что Министерство обороны в Стокгольме начало кампанию, призывающую граждан немедленно сообщать о "необычных действиях на суше или на море".

Sweden: US C-17 aircraft carrying 100 Swedish soldiers lands on Gotland Friday evening

Photo: Andreas Bardellhttps://t.co/sSgkoLyzCI pic.twitter.com/kpdVU0EFTE — Nordic News (@Nordic_News) January 14, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что Путин намерен развалить НАТО.