Шуфрич возмутился, что в Украине запретили георгиевскую ленту

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что в Украине должны отменить запрет на георгиевскую ленту.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая политик заявил, что есть разница между "георгиевской и гвардейской" лентами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть один символ, за который мне очень обидно. Это гвардейская лента. Я гвардии старший сержант советской армии 110-го пехотного полка. Я возмущен тем, что гвардейскую ленту вдруг административно запретили. Георгиевская лента – желто-черная, а гвардейская – оранжево-черная. Только три года георгиевская лента была близка к нашей гвардейской ленте", – сказал Шуфрич

Он назвал гвардейскую ленту символом "великой победы в великой отечественной войне над фашистской Германией" и призвал "вернуть справедливость".

Отметим, что георгиевская лента в Украине запрещена законом с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ране на сайте КГГА была опубликована петиция с призывом переименовать киевскую станцию метро "Героев Днепра" на "Героев УПА".

Ее автор тогда отметил, что в оформлении присутствует гвардейская лента, которая также печально известна, как колорадская.