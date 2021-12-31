Шольц в новогоднем поздравлении упомянул Украину и напомнил России о нерушимости границ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем поздравлении вспомнил об Украине и призвал к суверенной и единой Европе. Он подчеркнул, что нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению.

По словам канцлера ФРГ, трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности не только в Европе, но и за ее пределами. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Глава немецкого правительства косвенно упомянул о вероятной агрессии Российской Федерации и напомнил, что нерушимость границ европейских стран не обсуждается.

"Что касается Украины, мы сейчас сталкиваемся с новыми проблемами. Нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению", – заявил Шольц.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство не исключает полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин с тревогой смотрит на увеличение военного присутствия России возле украинских границ. Бундестаг готов к решительным мерам в случае новой попытки захвата территорий вооруженным путем и Москве придется заплатить высокую цену за такое решение.

Также федеральный канцлер Германии пригрозил Российской Федерации необратимыми последствиями в случае военного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что Германия придерживается очень четкой позиции в этом вопросе. По словам Шольца, сейчас нужно делать все, чтобы избежать сценария военного противостояния. Также политик подчеркнул, что Германия призывает уважать неприкосновенность государственных границ.