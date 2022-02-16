Шмыгаля могут отправить в отставку: названы имена вероятных кандидатов на пост премьера
В Офисе президента Украины якобы обсуждают намерение заменить на должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. Там уже рассматривают две кандидатуры, которые могли бы возглавить украинское правительство.
Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника, беседы о замене Шмыгаля продолжаются давно.
Среди возможных кандидатов источник журналистов назвал заместителя главы ОП по экономическим вопросам Ростислава Шурму и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Глава ОП Андрей Ермак, как отметил собеседник, якобы лоббирует кандидатуру Шурмы, а его заместитель Кирилл Тимошенко – Кубракова.
Ростислав Шурма был назначен замглавы ОП указом украинского президента Владимира Зеленского 23 ноября 2021 года. Он отвечает за экономический блок работы офиса.
Политик родился во Львове, окончил Национальный университет Киево-Могилянской академии, а также Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности экономическая теория. В течение 2012-2019 годов был генеральным директором завода "Запорожсталь".
Александр Кубраков возглавил Министерство инфраструктуры 20 мая 2021 года. С ноября 2019 года был главой "Укравтодора". Также работал руководителем ООО "Город для людей Киев", советником мэра Киева Виталия Кличко в сфере ІТ, исполнительным директором "Ассоциации "Информационные технологии Украины".
Родился в городе Первомайск Днепропетровской области. Высшее образование получил в Киевском экономическом университете по специальности "Маркетолог". Окончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков категорически не одобряет новую систему регулярной смены членов Кабмина, которую практикует парламентское монобольшинство. Частое изменение кадров в правительстве не способно отменить коррупцию в Украине.