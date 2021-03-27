ТУРИСТ

ЗМІ повідомили, що папа Римський Франциск прийняв на ПРИВАТНУ аудієнцію в Апостольському палаці Ватикану прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про цю зустріч не повідомляла прес-служба Кабінету Міністрів України, і ми ризикували навіть не дізнатися про відвідини Святого Престолу майстром спорту по боротьбі з коронавірусом, якби не прес-служба Ватикану.

Нагадаю, що Ватикан - це суверенна держава, з якою Украіна встановила дипломатичні відносини. Погодьтеся, що візит глави уряду України і його зустріч з главою держави Ватикан повинні були висвітлюватися офіційними службами двох сторін. Але по факту висвітлювалася лише однією - прес-службою Ватикану.

Чому? Може тому, що Денис Анатолійович - людина скромна і невибаглива, і просто не любить метушні і зайвого піару?

Так, начебто, ні. Будь-яку подію навіть відкриття конкурсу стартапів - ні, не в Україні - у Львівській області прес-служба Кабінету Міністрів подавала як непересічну подію національного масштабу.

І тут таке мовчання... ягнят.

Відповідь на це запитання є у повідомленні прес-служби Ватикану: цей візит був ПРИВАТНИЙ!

Тобто, вирішив наш прем’єр - майстер спорту по боротьбі з коронавірусом відпочити від шалених успіхів в своїй країні, і поїхав на дружню вечірку до папи Римського.

А що, має право!

Але...

Зверніть увагу на це фото.

На ПРИВАТНІЙ зустрічі і Шмигаль і папа Франциск БЕЗ МАСОК!

ЯК ТАКЕ МОГЛО БУТИ?

Варіант лише один: і папа Франциск, і прем’єр-міністр Шмигаль вакциновані від COVID-19.

Про главу Ватикану ми точно знаємо, що він вакцинувався ще 19 січня 2021 року. Про це повідомляли всі світові ЗМІ.

А ось про те, що прем’єр-міністр України також вакцинувався в цей же час, тобто в січні 2021 року, повідомляли українські ЗМІ.

Зокрема, відомий політик і підприємець Михайло Бродський в інтерв’ю Наташі Влащенко тоді сказав наступне:

"Тиждень Києвом шириться інформація, що можна за 2,5 тисячі євро зробити два уколи вакцини Pfizer. Багато зробили. Я дізнаюся, що нібито зробили Денис Шмигаль(прем'єр-міністр України, – ред.), Радуцький теж зробив і іншим пропонує. Владі пропонує! Я знаю про цілу групу депутатів"

Скандал був неймовірний! Реагувати довелося найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Він навіть взяв на ОСОБИСТИЙ контроль це питання і доручив розібратися... ДЕНИСУ ШМИГАЛЮ!

І з того часу ми з вами так і не знаємо: чим же закінчилось те розслідування?

Але схоже на те, що воно закінчилося тим же, чим закінчуються всі справи, які на особистий контроль бере преЗЕдент.

І правильно! Адже при будь-якому розслідуванні головне - не вийти на самих себе!

У пана президента точно є алібі: вся країна спостерігала за його потужним торсом під час щеплення вакциною COVISHIELD.

А от щеплення Шмигаля в прямому ефірі нам побачити не довелось.

Бо він скромна людина?

Чи може тому, що вже вакцинувався разом з іншими елітними діячами?

Хотілося б почути відповідь.

P.S. А ВИ ЯК ДУМАЄТЕ?

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