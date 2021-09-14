Шмыгаль допустил возможность ревакцинации в Украине: все страны к этому готовятся

В Украине не исключают возможность делать гражданам по третьей прививке от коронавируса, как это практикуют в некоторых европейских странах и США. Вероятно, ревакцинацию начнут со следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября. Она транслировалась онлайн на YouTube-канале Кабмина.

Глава правительства отметил, что сегодня Украина имеет в остатке 10 миллионов доз различных вакцин против COVID-19. По его словам, вакцинация в стране своих темпов не теряет, это добровольный процесс.

"Мы сделали около 11 млн прививок, около 4,8 млн человек вакцинированы двумя дозами, а это не более 25% взрослого населения", – напомнил Шмыгаль.

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Он добавил, что к концу 2021 года нужно иммунизировать против коронавируса в общем 24-24 млн жителей страны. А со следующего года можно думать о ревакцинации.

"Это возможно, все страны к этому готовятся. А вот совмещение вакцинации и ревакцинации очень нежелательно", – пояснил глава КМУ.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса. Чиновников попросили не разрешать делать дополнительные прививки до конца 2021 года.

В Белом доме заявили, что США не будут поддерживать призыв ВОЗ о моратории на бустерные дозы вакцин от COVID-19. Там такую меру назвали неправильной.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне мутации коронавируса все больше стран предлагают населению бустерные дозы. Такие уже вводят людям в Израиле и Турции. Когда и кому может понадобиться третья прививка и как часто придется вакцинироваться от COVID-19 в будущем – читайте в материале.