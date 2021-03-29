Шевченко побеждает Вирастюка на довыборах на Прикарпатье – результаты параллельного подсчета голосов

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко на 192 голоса побеждает представителя от "Слуги народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в 87 округе на Прикарпатье.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов штаба Александра Шевченко. По 100% протоколов избирательных участков с мокрыми печатями результаты первой тройки участников гонки выглядят так:

Александр Шевченко – 15 798 голосов (30,89%)

Василий Вирастюк – 15 606 голосов (30,52%)

Руслан Кошулинский – 14 484 голосов (28,32%)

Разрыв между Шевченко и Вирастюком составляет чуть менее 200 голосов.

При этом около 1000 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Шевченко его однофамильцы-клоны, которых ЦИК допустила на выборы.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook подтвердил победу Шевченко и заявил о аналогичных результатах параллельного подсчета голосов штабом Кошулинского, который в результате занял третье место в гонке.

Напомним, в округе №87 представлены 14 кандидатов – 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. Среди кандидатов – представитель партии "За майбутнє", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Кандидат от партии "Европейская солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.