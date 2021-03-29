Шевченко перемагає Вірастюка на довиборах на Прикарпатті – результати паралельного підрахунку голосів

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає представника від "Слуги народу" Василя Вірастюка на довиборах у Верховну Раду у 87 окрузі на Прикарпатті.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів штабу Олександра Шевченка. За 100% протоколів виборчих дільниць з мокрими печатками результати першої трійки учасників перегонів виглядають так:

Олександр Шевченко – 15 798 голосів (30,89%)

Василь Вірастюк – 15 606 голосів (30,52%)

Руслан Кошулинський – 14 484 голосів (28,32%)

Розрив між Шевченком і Вірастюком складає трохи менше ніж 200 голосів.

При цьому близько 1000 голосів, за даними паралельного підрахунку, забрали у Шевченка його однофамільці-клони, яких ЦВК допустила на вибори.

Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook підтвердив перемогу Шевченка та заявив про аналогічні результати паралельного підрахунку голосів штабом Кошулинського, який в результаті посів третє місце в перегонах.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів – 8 висунутих партій і 6 самовисуванців. Серед кандидатів – представник партії "За майбутнє", ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, представник партії "Слуга народу", спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

Кандидат від партії "Європейська солідарність" на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.