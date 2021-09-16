Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский распорядился создать рабочую группу, которая предложит пути минимизации угроз "Северного потока-2" для Украины. Заявляется, что этот российский газопровод, проведенный в обход Украины, несет новые вызовы для сферы и прямые угрозы безопасности как страны, так и всего региона.

В связи с этим глава украинского государства в четверг, 16 сентября, подписал распоряжение № 545/2021-рп. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Подписанным документом Зеленский уже утвердил состав рабочей группы. Это:

руководитель ОП Андрей Ермак, который возглавил группу;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

председатель правления АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко;

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министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Этот состав можно изменить. Так, в распоряжении сказано, что Ермак может вносить изменения в составе "в случае необходимости", а также привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Напомним:

СП-2 является экспортным газопроводом из территории РФ в Германию, проложенный под водами Балтийского моря. Он является расширением построенного ранее "Северного потока".

10 сентября российский "Газпром" заявил, что работы по СП-2 полностью завершены, однако чтобы запустить проект, нужно дождаться сертификации со стороны ФРГ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков заявил, что из-за длительной процедуры сертификации Германией пуск газа по российскому "Северному потоку-2" может произойти в феврале-марте 2022 года.