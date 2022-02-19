Сергей Лещенко стал символом некомпетентности и коррупции на 'Укрзалізниці', – нардеп

Власти должны принять к исполнению выводы парламентской следственной комиссии по расследованию ситуации в "Укрзалізниці", и наконец навести порядок на предприятии. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК Константин Бондарев.

"Сергей Лещенко – это символ "Укрзализныци". Некомпетентность и коррупция. И это сказано в выводах, подготовленных в отчете временной следственной комиссии. Некомпетентность, потому что 90% за последние пять лет временно назначенных лиц в руководстве УЗ. Казалось бы, по требованию ВСК действительно правительство уволило Наблюдательный совет. Но что мы увидели? Снова назначение тех же лиц опять-таки наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в УЗ", – сказал Бондарев.

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По его словам, парламентская временная следственная комиссия подготовила действенные рекомендации по преодолению коррупции в "Укрзалізниці" и повышению эффективности работы предприятия, однако ни правительство, ни руководство УЗ их не учитывают.

"Я хотел бы, чтобы этот отчет чиновники прочитали и сделали выводы. Отчет действенный, там изложены все факты – что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию и навести порядок в УЗ", – подытожил Бондарев.

Ранее член Константин Бондарев сообщил: согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время народный депутат Украины Михаил Цымбалюк подчеркнул: выявленные временной следственной комиссией ВР многочисленные злоупотребления в "Укрзалізниці" требуют срочной реакции правоохранительных органов.