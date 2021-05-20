Семья Порошенко примеряла вышиванки-реплики рубашек Франко и Заньковецкой. Фото

Пятый президент Петр Порошенко и его жена Марина посетили художественную акцию по случаю Дня вышиванки в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Туда они пришли в вышиванках-репликах рубашек Ивана Франко и Марии Заньковецкой.

Точные реплики вышиванок выдающихся украинцев надели и другие политики, а также художники, активисты. Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"Я сегодня впервые в жизни, несмотря на то что я был в разных профессиях, впервые в жизни почувствовал себя моделью для вышивки Ивана Франко – выдающегося украинца. Почему я в костюме – потому что Иван Франко первый начал носить вышиванку с костюмом. Другие носили накрахмаленное рубашку, немецкий сюртук, говорили на немецком, польском, русском языках. Вышиванка стала, как на фронте сейчас говорят, системой определения "свой-чужой".

Кто в вышиванке, кто общается на украинском языке, у кого Украина в сердце – он настоящий украинец, независимо от того, где, в каком уголке мира он находится", – сказал Порошенко.

Пятый президент передал приветствие украинцем по всему миру, которые сегодня надели вышиванки. "Это точно означает, что мы победим "русский мир". Мы спасем наше государство и мы приведем его в Европу", – отметил он.

"Также мне приятно, что Франко продвигал украинский язык. Франко преодолевал цензуру. Так, как это делала и Мария Заньковецкая. Марина сегодня в вышиванке Марии Заньковецкой, которая все бросила, ушла в украинский театр, делала представления на украинском языке", – рассказал лидер "Европейской Солидарности".

"Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашему флэш-мобу, присоединился к нашей встрече и таким образом провел этот день вышиванки. Нам не "какая разница", нам не "все равно". Мы бьемся и победим. Бьемся за Украину. Мы ее сохраним, защитим ее суверенитет, территориальную целостность. Мы защитим ее язык, веру и вместе с нами защищать будет наша армия", – убежден Порошенко.

Марина Порошенко, которая продемонстрировала белоснежную вышиванку Заньковецкой, подчеркнула, что украинское шитье – это код, в котором зашифрованы история и будущее нашей нации.

"Очень важно, что начато такую традицию проводить День вышиванки, потому что именно в этот день мы получаем ответ на вопрос – кто мы есть. И для того, чтобы понять, надо изучить историю, возродить и поддерживать свои национальные традиции", – сказала Марина Порошенко.

"Когда мы одеваем вышиванку, мы понимаем, что мы украинцы, что это – наш оберег. Именно здесь скрытый код национальной идентичности, который дает нам силы, вдохновляет нас на борьбу и на отстаивание украинского. И очень важно, что сегодня вышиванка является очень популярной. В гардеробе украинца обязательно найдется 2-3, а может даже и больше вышиванок, которые можно надевать не только в выходные дни или в гости, но и в повседневной жизни. И это очень важно. Это наша история, это наша современность и наше будущее", – убеждена Марина Порошенко.

Акцию в Музее Гончара организовали ОО "День вышиванки", ОО "Дело общин" и партия "Европейская Солидарность". По словам инициаторов, показ точных реплик вышиванок Ивана Франко, Леси Украинки, Николая Лысенко и других великих украинцев – это настоящий вышиванковый мост из прошлого в настоящее.

"Наше наследие вышитых рубашек чрезвычайно богатое. Нет двух одинаковых, так как они проявляли индивидуальность и были средством самовыражения, но рядом с тем сохраняли традицию. Сегодня это разнообразие вышивки объединяет украинцев, держит связь с предыдущими поколениями и дает возможность проложить мостик к потомкам. Вышитая рубашка – маркер идентичности украинцев. Во времена безгосударственности она была нашим символом и знаменем. Так же это было и во времена Майдана, когда проходил очередной этап борьбы украинцев за свои свободы", – сообщил генеральный директор Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" Петр Гончар.

Как писал OBOZREVATEL, в День вышиванки, 20 мая, украинские политики похвастались своими нарядами в социальных сетях. Национальную вышитую одежду по случаю праздника надели в Украине и за рубежом.