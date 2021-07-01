СБУ выманила из России и задержала организаторшу псевдореферендума 'ЛНР'

Служба безопасности Украины выманила из России и задержала организаторшу незаконного "референдума" о создании террористического образования "ЛНР". По данным следствия, она возглавляла "избирательную комиссию" в Попасной.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В ведомстве рассказали, что злоумышленница скрывалась от правосудия на территории Российской Федерации. Поэтому сотрудники службы безопасности разработали спецоперацию, в ходе которой удалось инициировать приезд женщины на территорию Украины, где ее и задержали.

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной незаконного "референдума", возглавляла "избирательной комиссии", подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их действия, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход самого голосования. Злоумышленница также обеспечила "подсчет" голосов и контролировала отправку заполненных "бюллетеней" в Луганск.

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После того как ВСУ освободили Попасную от оккупантов, злоумышленница сбежала в Россию. Следователи заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявили в розыск.

Сейчас Служба безопасности Украины проверяет причастность фигурантки дела к другим преступлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР". Силовики задержали бывшую руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" временно оккупированного города Довжанский в Луганской области. Женщина захотела сменить фамилию и жить в Украине.