СБУ сообщила о подозрении руководству "Партии Шария"

Одной из руководительниц "Партии Шария" сообщили о подозрении по ч.2 ст. 205-1 УК Украины. По версии следствия, женщина причастна к подделке документов о "покупке" этой политсилы и об избрании ее "руководителей".

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте. Дело касается статьи о "подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".

В СБУ заявили, что у них есть "аргументированные доказательства" против представительницы политической силы.

Предварительно, она переоформила партию "Объединенная Украина", сменив названия на "Партию Шария", а также фальсифицировала протоколы заседаний, что позволило "выбрать нужных руководителей партии".

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Если вина будет доказана в суде, наказанием может стать штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового).

Пока что мера пресечения фигурантке не избрана. В СБУ подозревают, что к незаконным действиям могут быть причастны и другие лица. Они устанавливаются.

Напомним, что ранее житель Днепра Виктор Шарий заявил: он якобы "одолжил" свою фамилию перед парламентскими выборами 2019 года, подписав соответствующее нотариальное согласие. По словам мужчины, с такой просьбой к нему обратились "представители интересов Анатолия Шария".

Как вознаграждение украинец получил $500. Мужчина заявил, что сам отношения к указанной политической силе не имеет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил о новом расследованим против "Партии Шария". Оно касается отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании политсилы, сообщил народный депутат.