Кому сегодня не очевидно, что если бы агрессия россии против Грузии получила адекватный ответ, не было бы вооруженной агрессии против Украины? Кому не очевидно, что символические дробные санкции за оккупацию Крыма и Донбасса привели к широкомасштабной войне против Украины? У этой цепочки вопросов не будет конца, пока мир не остановит путина.

К сожалению, на фоне гибели защитников Украины и мирных жителей, на фоне бомбежки городов, больниц и атомных станций продолжается игра в санкции.

Вместо того, чтобы единым фронтом выступить против правящего класса преступного путинского режима, вместо того, чтобы всех олигархов, депутатов и чиновников этой нацистско-криминальной страны сверху донизу поставить вне закона, Запад продолжает создавать санкционные офшоры для избранных, которые, естественно, создают пути обхода для многих.

Видео дня

Одним из таких "случайно незамеченных" остался российский миллиардер и в недавнем прошлом сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев с дочерью Юлией и сыном Андреем (глубоко интегрированы в его бизнес). Кстати этот персонаж – еще один яркий представитель правящего дзюдо-сообщества Мордора.

ЕС включило его в последний санкционный список, а Великобритания и США "случайно не заметили" владельца второго по размеру лондонского поместья после Букингемского дворца. Думаю, что британским властям непросто будет объяснить своим избирателям такую "забывчивость".

Так что "ошибки" надо срочно исправлять.

А гурьевский Уитанхерст (Witanhurst) стоимостью 500 млн долларов может очень пригодиться для размещения украинских беженцев.

Господа западные партнеры, ваши "высокоточные удары" ситуацию не переломят. Нужны санкционные "ковровые бомбардировки"!