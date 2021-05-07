Литовский политик сказал, что помешало Кремлю "дойти до Киева"

Санкции смогли остановить планы России на оккупацию Украины, и без ограничений Запада "россияне были бы уже под Киевом".

Такое мнение в эфире "Право на владу" в четверг, 6 мая, высказал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы не санкции Европейского Союза и не единство с Америкой, россияне, Кремль был бы уже под Киевом", – сказал он.

Запад, как отметил европейский политик, действительно сделал очень много ошибок в плане политики по РФ, и "пробудился только после оккупации Крыма". "Но сейчас мы едины", – заявил Жигимантас.

Он считает, что Украине сейчас нет смысла проводить диалог с агрессором, поскольку только тогда, когда Литва вступила в НАТО (это было в 2004 году), "русские начали их замечать".

Без таких организаций, как НАТО и ЕС, "это будет политика на уничтожение", сказал эксперт.

"Вы сейчас самая большая надежда. Потому что, спасая вашу демократию и свободу, весь регион спасется: и Молдова, и Грузия, и [это] даже надежда для россиян", – заявил он.

Жигимантас также посоветовал Украине не поддаваться на кремлевскую пропаганду и выбрать путь евроинтеграции.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Павиленис Жигимантас считает, что отношения Украины с Европой и Америкой являются историческим шансом для страны, а визит госсекретаря США Энтони Блинкена – "большой инвестицией" в государство.