Самый высокий небоскреб в мире подсветили цветами флага Украины: Зеленский показал фото

Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ), которое является самым высоким небоскребом в мире, подсветили цветами флага Украины.

Соответствующее фото в понедельник, 15 февраля, было опубликовано на странице украинского президента Владимира Зеленского в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В подписи к снимку глава государства отметил, что это символизирует дружеские отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Украиной.

Отметим, что Бурдж-Халифа является самым высоким и самым многоэтажным (163 этажа) небоскребом в мире, а также самым высоким зданием (828 м).

Напомним, что 14-15 февраля Зеленский совершил официальный визит в ОАЭ, в рамках которого, в частности, встречался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил страны шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном.

Также президент предложил Объединенным Арабским Эмиратам сотрудничество в космической сфере.

Кроме того, были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве между странами, которые позволят обмениваться и развивать передовые технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент вместе с первой леди Еленой Зеленской в рамках официального визита в ОАЭ побывали на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, где ознакомились с презентацией национального павильона и экспозиции Украины.