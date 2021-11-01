Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото

Депутат Одесского областного совета Антов Трифон от фракции "За будущее" призвал украинцев фотографировать самолеты, якобы распыляющие химические вещества, с помощью которых заражают людей COVID-19. Он обнародовал фейк о том, что якобы Всемирная организация здравоохранения использует авиацию для распространения "химического отравления с симптомами пневмонии".

Об этом Трифон написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что "многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами", а также слышали "странный запах химии".

"Просьба: у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли, что на самом деле происходит", – призвал депутат облсовета.

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Отметим, конспирологи верят, что из самолетов тайно распыляют коронавирус. Они считают, что при этом в небе остается ядовитый след – химтрейл.

Но если подобным теориям конспирологов никто уже не удивляется и они вызывают разве что насмешливую улыбку, отношение к этому депутата Одесского областного совета вызвало острую критику со стороны пользователей.

Одни фолловеры посоветовали Трифону надеть "шапочку из фольги и не выходить из дома".

Другие пользователи взывали к здравому смыслу, спрашивая, зачем ВОЗ прибегать к такому затратному методу, если есть намного проще.

Еще другие откровенно насмехались над умственными способностями депутата.

Впрочем, нашлись и те, кто верит в теорию конспирологов. Они называют ковид химической пневмонией и заявляют, что людей отравляют по всему миру. А в доказательство к своим комментариям прикрепляют такие же фейки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раде произошла вспышка COVID-19 – коронавирусом болеют семь народных депутатов. Кроме того, инфицирован 21 сотрудник аппарата Верховной Рады.