В ЕС анонсировали скорый вывод о готовности Украины к вступлению

Еврокомиссия в максимально сжатые сроки подготовит официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС. Страны Европы в очередной раз заявили о поддержке Украины и ее народа.

Об этом стало известно в понедельник, 21 марта, перед началом заседания глав МИД Евросоюза. Соответствующее заявление появилось в Twitter еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Оливера Варгеи.

"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - отметил Варгеи.

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Сейчас Еврокомиссия по подготовке вывода о готовности Украины получить статус кандидата уже работает гораздо быстрее, чем когда-либо.

По прогнозам, статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина может получить уже в конце июня 2022 года, в ходе саммита ЕС. Впрочем, есть и более пессимистичные сценарии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен: Украина на 100% будет в Евросоюзе.

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