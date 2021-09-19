Саакашвили раскритиковал санкции СНБО: ранее из Украины выдворили грузинских 'воров в законе'. Видео

Глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал санкции, которые вводятся по решению Совета национальной безопасности. Из-за них, в частности, из страны выдворили грузинского криминального авторитета "Вато Кипиани".

Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала "Украина 24". Он назвал действия СНБО пиаром и хорошей постановкой.

"Вместо того, чтобы заниматься введением санкций, берите и открывайте аэропорт. Принимайте решения для людей, хватит разводить людей. Эти санкции уже никого не забавляют. Многие вещи про санкции больше похожи на пиар и хорошую постановку... Вот когда в Мариуполе откроют аэропорт, когда туда вольются инвестиции, город сразу оживет", – сказал Саакашвили.

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В мае президент Зеленский подписал указ о применении персональных экономических и других санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Речь идет о гражданах России, Грузии и Беларуси. Некоторые из них причастны к захвату Крыма и войне на Донбассе – в частности, глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов и главарь боевиков ДНР Денис Пушилин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили владеет элитным особняком под Киевом в стиле хайтек. Он находится в селе Лесники – в 23 километрах от столицы по Новообуховской трассе.