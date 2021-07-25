Саакашвили назвал имя вождя СССР, которым восхищается Путин

Президент РФ Владимир Путин восхищается самым жестоким тираном, который правил СССР. Он также хвастался своим кабинетом, экс-президенту Грузии, который похож на рабочее место бывшего генсека Советского Союза Иосифа Сталина.

Об этом в эфире программы "Перші" на телеканале "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

"Путин в свое время показывал нам дачу Сталина, по-моему, в Огарево. Он очень гордится, потому что его дед был поваром Сталина. И это очень знаменательный факт в его биографии. Он про деда рассказывал бесконечно. И Путин все время говорил: вот здесь Сталин спал, такой скромный диван, из этого чайника он пил, мой дед ему приносил. Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали", – рассказал Саакашвили.

Видео дня

Политик также припомнил, как президент РФ хвастался ему, что обустроил такой же кабинет, как у Сталина.

"Когда я с Путиным первый раз встречался на официальной встрече, то он меня сразу отвел в другой кабинет и говорит: вот это бывший кабинет Сталина. Я перенес свой кабинет в более маленькое помещение, потому что Сталин был скромный, он всегда работал в скромном помещении. И я все свои важные решения принимаю там, где был Сталин", – сказал политик.

Отметим, Иосиф Сталин с 1929 по 1953 года имел абсолютную власть в СССР. Он со своими сторонниками устроил массовый голод, репрессии против населения, а также депортацию народов, которые проживали в Советском Союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство среднестатистических граждан России считают наиболее уважаемой и выдающейся личностью в истории страны диктатора Иосифа Сталина. Его почитает 39% россиян.