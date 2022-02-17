С украинским флагом: Зеленский на катере отправился в зону ООС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 февраля, совершил рабочую поездку в зону Операции Объединенных сил. Туда он отправился катером, на котором развевался украинский флаг.

Соответствующие кадры гарант опубликовал в своем Instagram. Отметим, что на Донбассе глава государства с 16 февраля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Катерами направляемся в районы проведения ООС", – написал в сториз Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что ознакамливаться там с порядком боевого патрулирования и проверяет систему охраны госграницы.

Судя по снимкам, президента в поездке сопровождали также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов и другие должностные лица.

"Поблагодарил всех, кто защищает мир на украинской земле. Мы спокойны и сильны, и мы вместе", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в эти дни ситуация в зоне ООС обострилась из-за действий незаконных вооруженных формирований России. В течение суток 16 февраля они восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, стреляя в сторону позиций ВСУ из запрещенного вооружения.

А утром 17 февраля оккупанты из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую, что привело к разрушению инфраструктуры населенного пункта и пострадавшим среди гражданских лиц. В частности, около 09:04 снаряд врага попал в здание местного детского сада, где находились дети. Одна из стен заведения разлетелась на обломки, в результате ЧП две воспитательницы получили контузию.

Украинские защитники быстро эвакуировали мирное население в безопасное место. В то же время российские пропагандисты попытались обвинить ВСУ в обстреле детского сада на Донбассе. Украинцы в сети выразили возмущение провокациями оккупантов.

По состоянию на 11:00 на Донбассе насчитали 16 вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии вдоль линии разграничения. Местные жители вынуждены были сидеть в укрытиях.

Фівапр

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля президент Владимир Зеленский выступил перед военными и правоохранителями в Мариуполе. Он также обратился к ним и ко всем украинским по случаю Дня единения, который страна впервые отмечала в тот день.