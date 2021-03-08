Рябошапка: я не подписал необоснованное подозрение против Порошенко

Подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным. Именно поэтому ее предшественник Руслан Рябошапка отказался это подозрение подписывать. Об этом сам экс-генпрокурор Рябошапка заявил в эфире программы "Рандеву" Янины Соколовой.

"В меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое была необоснованным... Венедиктова лояльна к Зеленскому и не умеет говорить "нет", – дела против Порошенко это подтверждают", – подчеркнул бывший глава Генпрокуратуры.

Во время интервью Руслан Рябошапка также выступил с критикой в адрес Петра Порошенко с чисто политических позиций, и вспомнил, как, по его мнению, по указанию Порошенко в свое время против него открывалось производства за незаконное обогащение, которое впрочем было закрыто уже через неделю.

В июне 2020 года, когда Генеральную прокуратуру уже возглавляла Ирина Венедиктова, Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что проект подозрения 5–му президенту Петру Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, это "юридический трэш".

Ранее Руслан Рябошапка в общении с журналистами заявлял, что преследование Порошенко напоминает ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов. Кроме того, бывший глава Генпрокуратуры убежден, что дела против Порошенко бесперспективны.

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