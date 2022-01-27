Румыния хочет увеличить присутствие войск НАТО на своей территории из-за риска агрессии РФ против Украины
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна будет добиваться от НАТО расширения присутствия сил альянса на территории страны. Глава государства подчеркнул, что на такой шаг необходимо пойти из-за риска агрессии России против Украины.
Румынский президент также сообщил, что его страна готовится к приему беженцев на тот случай, если РФ откажется от урегулирования конфликта дипломатическим путем, и начнутся боевые действия. Об этом сообщает DW.
Йоханнис призвал НАТО и Европейский Союз к единству и солидарности на фоне конфликта между Россией и Украиной. По его словам, на кону стоит безопасность не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.
"В спровоцированном Россией кризисе в сфере безопасности на карту поставлена безопасность не только Украины и не только Европы, но и всего евроатлантического пространства", – подчеркнул президент Йоханнис.
Ранее сообщалось, что США и их союзники ведут переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Это происходит на фоне возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс (NATO) уже направил истребители и линейные корабли в Восточную Европу как предупреждение главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. Тем временем президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в регион около 50 тысяч американских военнослужащих.
В Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу.