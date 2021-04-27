Руководство ВСУ встретилось с представителями НАТО из-за агрессии РФ

Во вторник, 27 апреля, в Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства Вооруженных сил Украины из-за агрессии со стороны России. На мероприятие также были приглашены представители центральных органов власти и сил обороны, вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров, а также ведущих экспертов в области нацбезопасности.

Об этом сказано в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook. Темой сбора стала ситуация с безопасностью в Украине и вблизи ее границ в условиях агрессивной политики РФ, которая начала новый этап эскалации конфликта на временно оккупированных территориях.

"Россия имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор – это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", – сказал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Он отметил, что сейчас сохраняется угроза прямой агрессии против нашего государства. Поэтому надо быть начеку, чтобы иметь возможность дать отпор вооруженной агрессии всем составом сил обороны.

"Войско Украины получило необходимые возможностей и содержится в определенных степенях готовности. ВС Украины активно продолжают выполнять мероприятия реформирования и развития", – отметил глава Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины.