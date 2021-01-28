Руководителей Укроборонпрома будут проверять на детекторе лжи

Руководителей предприятий Укроборонпрома будут проверять на детекторе лжи, чтобы побороть коррупцию.

Об этом сообщил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев, передает "Укринформ".

"Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи", – отметил он.

Гусев также сообщил, что концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать", – сказал Гусев.

Гендиректор пояснил, что реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры.

"Моя личная позиция – нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях Укроборонпрома", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на заводе "Маяк" (входит в госконцерн Укроборонпром) разработали новый образец пехотной винтовки "Ночной хищник" под штатный боеприпас 14,5х114.