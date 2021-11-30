Кира Рудык спрогнозировала темы обращения Зеленского к парламенту

На 1 декабря намечено выступление в парламенте президента Владимира Зеленского. Наиболее вероятно, что глава государства будет говорить об олигархах и соответствующем законе, чтобы сбить фокус с безответственных заявлений пятничной пресс-конференции.

Так считает лидер партии "Голос" Кира Рудык. По ее словам, объявление чрезвычайного или военного положения маловероятно.

"Это будет речь ни о чем: за все хорошее и против всего плохого. Возможно, будет какая-то программа, которая будет начинаться со слова "великий". Есть еще вариант, что президент объявит чрезвычайное или военное положение, но это наименее вероятно. Ему нужен способ каким-то образом прикрыть свой бестолковый пятничный марафон, поэтому, скорее всего, президент объявит перечень лиц, которых он считает олигархами", - предусматривает народный депутат.

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Она отметила, что популистическая идея "закона об олигархах" до сих пор не продумана и механизмов реализации этого документа тоже нет.

"Проблемы президента и его офиса в том, что они сначала что-то делают, а потом думают. То же самое с так называемым "антиолигархическим" законом. Идея была будто бы достаточно популистически удачная для того, чтобы сказать всем: "Я буду с олигархами бороться". Но что делать, когда нужно будет называть этот список, пока не продумали", — рассуждает Кира Рудык.

Непродуманность последствий своих действий — характерная черта нынешней власти. Заявляя о предполагаемом госперевороте, президент разрушил инвестпривлекательность Украины.

"Еще год-два мы будем как страна просто пытаться восстановить предыдущий уровень доверия. Это ужасно, потому что предприниматели, крупные компании, политики, бизнесмены работают, чтобы Украина была инвестиционно привлекательна, чтобы сюда завозили деньги и эти усилия разрушают непродуманные заявления. Что делать сейчас – никто не знает", – констатирует лидер "Голоса".