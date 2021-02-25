Рудик рассказала о роли Вакарчука в партии 'Голос'

Музыкант Святослав Вакарчук остается членом политической партии "Голос". Он продолжает участвовать в голосованиях и по-прежнему имеет влияние на решения политсилы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала лидер партии "Голос" Кира Рудик. Она отметила, что сейчас фронтмен группы "Океан Эльзы" собирается в турне со своим новым проектом.

"Партия "Голос" – это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – сказала Рудик.

По словам главы "Голоса", сейчас Святослав Вакарчук выполняет те же задачи, что и другие члены партии: отстаивает ее репутацию, принимает участие в голосованиях, влияет на решения посредством имеющихся механизмов.

Рудик добавила, что музыкант не так часто появляется в партийном офисе из-за карантинных ограничений.

Напомним, в июне 2020 года тогдашний лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук решил сложить мандат народного депутата Украины. Его место во главе политсилы заняла Кира Рудик.

28 октября центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Шараскина народным депутатом от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Притула перестал быть заместителем главы партии "Голос", также его вывели из ее политсовета. В политисиле назвали причину такого решения.