Рудык о выходке Стефанишиной с заявлением на туалетной бумаге: это неуважение к избирателям

Народный депутат Украины Ольга Стефанишина, которая написала заявление о выходе из политической партии "Голос" на туалетной бумаге, показала таким действием свое неуважение к избирателям. Члены политсилы должны придерживаться ее ценностей.

Об этом сказала глава партии Кира Рудык в пятницу, 29 июля, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает корреспондент OBOZREVATEL. В этот день также состоялся закрытый съезд политической силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Рудык, вероятно, такая выходка народной избранницы свидетельствует об эмоциональности вопроса. Лидер "Голоса" напомнила, какие ценности должны соблюдаться в партии.

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"Я хочу напомнить, с какими ценностями мы пришли в парламент в 2019 году и мы сохраняем их в работе, и в том, как себя ведем. Это уважение друг к другу, уважение к нашему избирателю – к тому, кто доверил нам мандат, и с которым мы работаем и сегодня. Поэтому, я понимаю, что вопрос очень эмоциональный и списываю эти заявления на эмоции и, конечно, отсутствие уважения", – сказала политик.

Отметим, на съезде бело принято решение об исключении из партии "Голос" семи нардепов.

"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше", – сказала Рудык.